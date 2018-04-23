Глава Минобороны Германии потребовала усилить давление на Москву

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен высказала необходимость более жесткого курса в отношениях с Россией.

"Путин не ценит слабость", — заявила глава военного ведомства. По словам фон дер Ляйен, проблема в отношениях Москвы с Западом заключается в поиске "образа врага", который нужен именно российским властям.

Министр отметила, что нужно продолжать давление на Россию при помощи санкций, а к диалогу с Москвой необходимо подходить "с позиции единства и силы". При этом фон дер Ляйен считает, что улучшению отношений с Россией препятствуют присоединение Крыма, а также позиции Москвы по Сирии и Донбассу, сообщает Газета.ru.