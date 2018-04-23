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Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
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Новости
23.04.2018 01:33 Мск (03:33 Екб)
экономика | В России
В России появился работающий на трех видах топлива автомобиль
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(2004) | Фото: motorinfo.co.il

В Тольятти в компании "АТС", которая занимается выпуском седанов Lada Vesta, работающих на метане, начали работу над экспериментальной версией фургона Lada Largus, способной потреблять три вида топлива - бензин, пропан и метан.
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Автомобиль без дозаправки будет способен проезжать около 1 500 км. Пропановый баллон будет установлен на место запасного колеса, а метановый - к передней стенке фургона. Прототип Lada Largus будут использовать в качестве мула для отработки новых решений в вопросах применения на серийных автомобилях газомоторного топлива, а также как шоу-кар.

Когда состоится официальная премьера автомобиля - не сообщается.

Lada Largus(2018)|Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Тем временем, АвтоВАЗ уже занимается серийным производством битопливной Lada Vesta CNG. Машина оснащена баллоном емкостью 90 л, рассчитанным на 18 кубометров газа. Он расположен в багажнике позади спинки заднего дивана. Минимальная цена на Vesta CNG составляет 649 тыс. 900 руб., сообщает "Российская газета".

LADA Vesta CNG(2017)|Фото:lada.ru

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23.04.2018 01:33 Мск | Денис Линов
03:33 Екб


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В России появился работающий на трех видах топлива автомобиль
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