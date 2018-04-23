В России появился работающий на трех видах топлива автомобиль

В Тольятти в компании "АТС", которая занимается выпуском седанов Lada Vesta, работающих на метане, начали работу над экспериментальной версией фургона Lada Largus, способной потреблять три вида топлива - бензин, пропан и метан.

Автомобиль без дозаправки будет способен проезжать около 1 500 км. Пропановый баллон будет установлен на место запасного колеса, а метановый - к передней стенке фургона. Прототип Lada Largus будут использовать в качестве мула для отработки новых решений в вопросах применения на серийных автомобилях газомоторного топлива, а также как шоу-кар.

Когда состоится официальная премьера автомобиля - не сообщается.

Тем временем, АвтоВАЗ уже занимается серийным производством битопливной Lada Vesta CNG. Машина оснащена баллоном емкостью 90 л, рассчитанным на 18 кубометров газа. Он расположен в багажнике позади спинки заднего дивана. Минимальная цена на Vesta CNG составляет 649 тыс. 900 руб., сообщает "Российская газета".