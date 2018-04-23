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Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
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Новости
23.04.2018 01:28 Мск (03:28 Екб)
общество | В России
Дуров попросил собрать самолетики после окончания акции в поддержку свободного интернета
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Павел Дуров (2018) | Фото:instagram.com/durov

Администрация мессенджера Telegram, призвавшая 22 апреля пользователей запустить из окна по бумажному самолетику в поддержку свободного интернета, попросила после этого собрать самолетики.
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Сообщение об этом было опубликовано в канале служебных уведомлений Telegram. "Через час после окончания сегодняшней акции приглашаем собрать те самолетики, которые вы найдете у вашего дома", — говорится в публикации. С такой же просьбой выступил и основатель Telegram Павел Дуров. На своей странице во "ВКонтакте" он назвал это небольшим субботником и поблагодарил сторонников акции за поддержку.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В начале недели в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.

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23.04.2018 01:28 Мск | Денис Линов
03:28 Екб


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Дуров попросил собрать самолетики после окончания акции в поддержку свободного интернета
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