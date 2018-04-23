Дуров попросил собрать самолетики после окончания акции в поддержку свободного интернета

Администрация мессенджера Telegram, призвавшая 22 апреля пользователей запустить из окна по бумажному самолетику в поддержку свободного интернета, попросила после этого собрать самолетики.

Сообщение об этом было опубликовано в канале служебных уведомлений Telegram. "Через час после окончания сегодняшней акции приглашаем собрать те самолетики, которые вы найдете у вашего дома", — говорится в публикации. С такой же просьбой выступил и основатель Telegram Павел Дуров. На своей странице во "ВКонтакте" он назвал это небольшим субботником и поблагодарил сторонников акции за поддержку.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В начале недели в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.