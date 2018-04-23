Клинцевич: Макрон выражает позицию США по Сирии

Французский президент Эммануэль Макрон выражает позицию Вашингтона о "необходимости" постоянного присутствия западной коалиции в Сирии.

Об этом сообщил российский сенатор Франц Клинцевич. "Президент Франции в определенной степени ретранслирует позицию США. Похоже, он уверен, что военное присутствие одних стран в Сирии — это хорошо, а других — плохо. Это принципиально неверная позиция", — заявил сенатор. По словам Клинцевича, Россия — это единственная страна, которая находится в Сирии на абсолютно законных основаниях, сообщает РИА "Новости".

22 апреля Эммануэль Макрон сообщил, что США и другие союзники будут играть "очень важную" роль в восстановлении Сирии после окончания войны против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, 14 апреля утром США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным объектам и городам Сирии. Было выпущено около сотни ракет, порядка 70-ти из них перехвачены сирийскими системами ПВО. О погибших не сообщается, есть сведения о трех раненых гражданских лицах.