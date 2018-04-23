По факту аварии с экскурсионным автобусом в Тверской области заведено уголовное дело

Следователи опросят руководителей ООО "РусТурСервис", которому принадлежит экскурсионный автобус, попавший в ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, уже опрошен водитель транспортного средства. Также будут изъяты документы, представляющие интерес для следствия. После ДТП с экскурсионным автобусом заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По уточненным данным, погиб один пассажир, пострадали 12 человек, девять из которых госпитализированы.

22 апреля на участке дороги Калининского шоссе в городе Торжке Тверской области выехал на полосу встречного движения и опрокинулся на обочину экскурсионный пассажирский автобус "Mercedes", который перевозил 39 человек.