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В Кургане пьяный живодер выбросил собаку с третьего этажа
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полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

В Кургане пьяный мужчина выбросил с третьего этажа пятиэтажки свою собаку, сообщили Накануне.RU в УМВД России по городу.
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Инцидент произошел примерно в 23.45 22 апреля по адресу ул. Орлова, 5.

"Я стоял на балконе в доме напротив и курил. Смотрю на балкон противоположного дома, а оттуда с 3 этажа мужчина выбрасывает собаку. Она падает на землю и начинает жутко выть от боли. Это слышал весь двор - жуткий истошный рев. Мне кажется, животное переломало себе все. Примерно через пять минут вышел сын этого мужчины и забрал собаку домой. Она продолжала кричать пока он нес ее по лестнице, в квартире жуткий лай не прекратился. Еще примерно через пять минут раздался грохот и лай собаки затих. Еще через несколько минут из второго подъезда этого дома вышел то ли сам этот мужчина, то ли его сын, держа в руках какой то большой сверток. Он отнес его в близлежащие гаражи возле дома №7 на улице Блюхера. Еще через 10 минут он вернулся обратно. Я это все видел. Мы вызвали полицию и сообщили о случившемся", - рассказал Накануне.RU сосед, живущий в доме напротив. Он представился как Михаил Б.

Накануне.RU стало известно, что подозреваемого в издевательстве над животным забрал в отдел полиции прибывший по вызову наряд.

Михаил Б. также сообщил, что данная семья является совсем не благополучной - у мужчины несколько детей, двое из которых являются несовершеннолетними, а у одной из детей уже есть свой ребенок - они уже на протяжении полугода ведут не совсем нормальный для своего возраста образ жизни.

"Старшие дети в присутствии родителей курят и пьют спиртное, постоянно ругаются матом. Мало того, в квартире находится маленький ребенок, может ему полгода, может быть, чуть постарше. В квартире постоянный ор, мат, крики. Глава семейства, видимо, работает где-то вахтовым методом, потому что появляется дома примерно раз в полтора месяца. Как только он приезжает, сначала вроде все тихо, потом опять пьянки в присутствии детей. Как уезжает, продолжаются загулы, крики, маты, курево и алкоголь", - рассказал очевидец.

Накануне.RU просит соответствующие правоохранительные органы обратить внимание на данную семью и в случае подтверждения информации принять меры.

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22.04.2018 22:33 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
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В Кургане пьяный живодер выбросил собаку с третьего этажа
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