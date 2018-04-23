"Корпорация развития" проиграла суд по долгу за аренду столичного офиса

"Корпорация развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") проиграла суд компании "Элинстрой" - арендодателю московского офиса "КР", передает корреспондент Накануне.RU.

По решению арбитражного суда Московской области с "Корпорации развития" будет взыскано 20,1 млн руб. долга за аренду московского офиса на Смоленской - Сенной. Еще 3,9 млн руб. составляет неустойка за несвоевременное внесение арендной платы, и 11,9 млн руб. - неустойка, начисленная на сумму долга.

В ходе заседания выяснилось, что ежемесячная сумма основной арендной платы за арендуемые помещения в центре столицы, общей площадью 1638,7 квадратных метра, составляла 4 096 750 руб. "Корпорация развития" съехала из офиса напротив МИДа в октябре 2017 г.

В ходе рассмотрения дела "Корпорация развития" подала встречный иск к "Элинстрою" о возврате обеспечительного платежа: по условиям соглашения Корпорация заплатила 8,1 млн руб. Эти средства Корпорация просила зачесть в счет долга. Суд требование удовлетворил, снизив окончательные суммы выплат до 15,5 млн руб. долга и 11,9 млн руб. неустойки.

Как сообщало Накануне.RU, в суде находится иск о банкротстве "Корпорации развития". В арбитраж обратились кредиторы уральской структуры.