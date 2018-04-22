"На всякий случай". Жена украинского министра родила в США

в этот день
22.04.18
22:04
В Екб.00:04
В федеральном университете тест на знание Великой Отечественной прошли четыре человека
Антон Шипулин может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем
Аман Тулеев заявил, что уйдет из политики: "Устал от этой грязи, этой лжи"
Главное
"Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен"

Тема дня
Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Ветеран из Екатеринбурга обратился к прокурору из-за сравнения Ленина с Гитлером
Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 940

"На всякий случай". Жена украинского министра родила в США
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Владимир Омелян (2017) | Фото: biz.liga.net

У министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь. То, что его жена рожала в США, вызвало возмущение в соцсетях. Но советник министра, напротив, поддержал его, заявив, что у многих высокопоставленных украинских чиновников дети рождаются в США.
Читайте также:

Как отмечает журналист Юрий Романенко, правящая элита Украины "кричит об успехах реформ, но рожает в США, просит затянуть пояса, а сами отдыхают на дорогих курортах, кричат о надежности банковской системы, а сами держат тонны кэша в заначках дома".

"Совершенно неожиданно, но министр инфраструктуры Омелян почему-то отправил жену рожать не в Старый Угринов, на родину Бандеры, а в Нью-Йорк", - написал глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский, вспомнив "патриотические" признания Омеляна после путешествия на родину лидера украинских нацистов.

Сам министр написал в Facebook, что роды в США не планировались, но жена в феврале улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.

Отметим, что в США родился и старший сын министра, а еще один его ребенок проживает в Австрии.

Советник Омеляна Виктор Пузанов открыто стал на сторону своего шефа. Он признал, что у него четверо знакомых высокопоставленных государственных чиновников, дети которых за последние два года родились в США. По его словам, правильно, что детей рожают за границей - "на всякий случай".

"Украинское гражданство всегда можно будет получить", - откровенно признался советник Омеляна, не смущаясь тем, что речь идет о государственном должностном лице.

Рождение же на территории США дает право на гражданство этой страны.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в августе Омелян стал известен тем, что заявил: жителям Украины "нечего ездить в Россию".

Другие новости по темам: Украина, США, роды, Владимир Омелян
22.04.2018 21:18 Мск | Евгений Чернышёв
23:18 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"На всякий случай". Жена украинского министра родила в США
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+