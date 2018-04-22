"На всякий случай". Жена украинского министра родила в США

У министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь. То, что его жена рожала в США, вызвало возмущение в соцсетях. Но советник министра, напротив, поддержал его, заявив, что у многих высокопоставленных украинских чиновников дети рождаются в США.

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Как отмечает журналист Юрий Романенко, правящая элита Украины "кричит об успехах реформ, но рожает в США, просит затянуть пояса, а сами отдыхают на дорогих курортах, кричат о надежности банковской системы, а сами держат тонны кэша в заначках дома".

"Совершенно неожиданно, но министр инфраструктуры Омелян почему-то отправил жену рожать не в Старый Угринов, на родину Бандеры, а в Нью-Йорк", - написал глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский, вспомнив "патриотические" признания Омеляна после путешествия на родину лидера украинских нацистов.

Сам министр написал в Facebook, что роды в США не планировались, но жена в феврале улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.

Отметим, что в США родился и старший сын министра, а еще один его ребенок проживает в Австрии.

Советник Омеляна Виктор Пузанов открыто стал на сторону своего шефа. Он признал, что у него четверо знакомых высокопоставленных государственных чиновников, дети которых за последние два года родились в США. По его словам, правильно, что детей рожают за границей - "на всякий случай".

"Украинское гражданство всегда можно будет получить", - откровенно признался советник Омеляна, не смущаясь тем, что речь идет о государственном должностном лице.

Рождение же на территории США дает право на гражданство этой страны.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в августе Омелян стал известен тем, что заявил: жителям Украины "нечего ездить в Россию".