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от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
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Штормовое предупреждение: на Свердловскую область надвигается ураган с мокрым снегом
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дождь ливень сильный ветер ураган (2011) | Фото:

Ураган, накрывший московский регион в субботу, 21 апреля, надвигается на Урал. МЧС распространило предупреждение о грядущей непогоде: шквалистый ветер будет сопровождаться дождем и грозами.

Синоптики в ближайшие дни прогнозируют на территории  Свердловской области усиление ветра до 20 м/сек, на севере - ожидается сильный мокрый снег, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. Жителей просят соблюдать меры безопасности, быть предельно внимательными и осторожными.

Сильный ветер с грозами надвигается также на Южный Урал. По данным синоптиков, 23 апреля на территории Челябинской области ночью местами небольшие осадки, днем в большинстве районов небольшой дождь, на юге до умеренного, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с,  отдельные порывы 17-22 м/с.

Напомним, ураган и ливни прошли в московском регионе днем 21 апреля. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе трое детей, погибла 12-летняя девочка.

В Подмосковье пострадали восемь человек. Один человек в подмосковных Мытищах погиб, после того как на него опрокинуло ветром строительную бытовку.

 

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22.04.2018 18:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:49 Екб


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Штормовое предупреждение: на Свердловскую область надвигается ураган с мокрым снегом
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