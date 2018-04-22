ДНР запустила Донецкую фильтровальную станцию, возле которой откроют пункт ОБСЕ

Работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) возобновлена в полном объеме. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, инженерная группа МЧС ДНР обследовала подъездные пути к станции при мониторинге миссии ОБСЕ.

Также стало известно, что ОБСЕ намерена установить новый пункт наблюдения возле станции. Об этом в Twitter сообщило украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий". Пункт наблюдения установят со стороны Горловки. Предполагается, что он будет работать с 9.00 до 16.00 ежедневно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 18 апреля ДФС была остановлена после обстрела автобуса с техническим персоналом станции украинскими боевиками, в результате которого пострадали пять человек.