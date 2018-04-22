В Армении лидера оппозиционеров обвинили в организации беспорядков

Генпрокуратура Армении подтверждает задержание трех оппозиционных депутатов парламента страны - Николы Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна. Они задержаны по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний, заявляет ведомство.

Генпрокуратура сообщает, что депутаты, нарушив закон о свободе собраний, с 13 апреля организовали собрания, игнорируя ограничения мэрии Еревана.

"Во время незаконных акций руководимые депутатами лица периодически грубо нарушали ряд положений закона о мирных собраниях, препятствовали свободному передвижению граждан, входу и выходу в ряд зданий, не ставили в известность своих сторонников о требованиях полиции прекратить собрания. Пашинян, Микаелян и Мирзоян поощряли участников собраний перекрывать улицы, блокировать входы в здания госорганов, врывать в госздания, парализовать их работу", - отметили в генпрокуратуре.

Ранее в воскресенье сообщалось, что диалог лидера оппозиции Пашиняна с премьером Сержем Саргсяном провалился. После чего демонстрации в Ереване возобновились, полиция начала применять спецсредства.

Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения.

В пятницу сообщалось, что число задержанных демонстрантов в Ереване превысило 230 человек.