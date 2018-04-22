"Требуем субсидии детям": молодые семьи в городах Югры вышли на митинги

В Нефтеюганске сегодня прошел митинг молодых семей, не получивших компенсаций по льготной ипотеке в рамках окружной программы "Молодая семья", передает корреспондент Накануне.RU.

Участники акции собрались на городской скейт-площадке: несколько десятков человек развернули плакаты и баннеры с требованиями о выплате субсидий на жилье. Акция, как сообщалось, была согласована с администрацией.

На митинге приняли резолюцию, которая обращена к губернатору Югры Наталье Комаровой.

Аналогичные акции проходят сегодня в Нижневартовске, Урае, Советском, Сургуте, Лангепасе. Также 22 апреля в Лянторе и Нягани проходят массовые пикеты.

Как сообщили Накануне.RU в Департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры, правительство региона предпринимает все возможные действия для того, чтобы ускорить сокращение очереди для участников подпрограммы "Доступное жилье – молодым".

"Улучшение жилищных условий – один из главных приоритетов для региона, причем речь идет не только о мерах поддержки определенных категорий граждан, мы говорим о комплексном решении – о расселении ветхого и аварийного фонда, обеспечении жильем тех, кто ожидает своей очереди по программам жилищной поддержки, в том числе - молодые семьи. С 2006 по 2017 годы, за срок действия целевых программ, 26 957 молодых семей получили субсидии на улучшение жилищных условий, на эти цели из бюджета направлено 17, 75 млрд рублей", - сказали в Департаменте.



Там отметили, что используются различные варианты того, как обеспечить требуемые возможные меры поддержки тем, кто в силу объективных обстоятельств был исключен из данной программы. К примеру, под новые условия жилищной программы с возрастным ограничением не попадают многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети – инвалиды, семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, семьям, успевшим вступить в ипотеку, было предложено воспользоваться компенсацией части процентной ставки по кредиту по подпрограмме "Ипотечное жилищное кредитование" за счет бюджета округа, и 80% исключенных семей, воспользовались такой возможностью. "За весь период, в зависимости от срока кредита и первоначальных условий кредитного договора, для семьи – участника сумма выплат компенсации составляет до 2 млн рублей", - уточнили в Департаменте.



Также в настоящий момент прорабатываются дополнительные решения по данным вопросам, в том числе с учетом приоритетов, заданных в послании Президента, они касаются снижения ипотечной ставки до 7-8%. "Запрос этой категории жителей, молодых семей, ни в коем случае не ушел из зоны внимания региона. Но при этом власти округа обязаны разделять и другие приоритеты – расселение балочного фонда и аварийного жилья, необходимость повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, строительство детских садов, школ, больниц", - заключили в Департаменте общественных и внешних связей Югры.

Отметим, в конце февраля в интернете появилось видеообращение жителей нескольких городов Югры к президенту России Владимиру Путину. Авторы и участники обращения попросили главу государства обратить внимание на возникшую в регионе проблему.