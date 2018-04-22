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экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
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"Требуем субсидии детям": молодые семьи в городах Югры вышли на митинги
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Нефтеюганск митинг субсидии детям (2018) | Фото: vk.com

В Нефтеюганске сегодня прошел митинг молодых семей, не получивших компенсаций по льготной ипотеке в рамках окружной программы "Молодая семья", передает корреспондент Накануне.RU.
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Участники акции собрались на городской скейт-площадке: несколько десятков человек развернули плакаты и баннеры с требованиями о выплате субсидий на жилье. Акция, как сообщалось, была согласована с администрацией.

На митинге приняли резолюцию, которая обращена к губернатору Югры Наталье Комаровой.

Аналогичные акции проходят сегодня в Нижневартовске, Урае, Советском, Сургуте, Лангепасе. Также 22 апреля в Лянторе и Нягани проходят массовые пикеты.

Как сообщили Накануне.RU в Департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры, правительство региона предпринимает все возможные действия для того, чтобы ускорить сокращение очереди для участников подпрограммы "Доступное жилье – молодым".

"Улучшение жилищных условий – один из главных приоритетов для региона, причем речь идет не только о мерах поддержки определенных категорий граждан, мы говорим о комплексном решении – о расселении ветхого и аварийного фонда, обеспечении жильем тех, кто ожидает своей очереди по программам жилищной поддержки, в том числе - молодые семьи. С 2006 по 2017 годы, за срок действия целевых программ, 26 957 молодых семей получили субсидии на улучшение жилищных условий, на эти цели из бюджета направлено 17, 75 млрд рублей", - сказали в Департаменте.

Там отметили, что используются различные варианты того, как обеспечить требуемые возможные меры поддержки тем, кто в силу объективных обстоятельств был исключен из данной программы. К примеру, под новые условия жилищной программы с возрастным ограничением не попадают многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети – инвалиды, семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, семьям, успевшим вступить в ипотеку, было предложено воспользоваться компенсацией части процентной ставки по кредиту по подпрограмме "Ипотечное жилищное кредитование" за счет бюджета округа, и 80% исключенных семей, воспользовались такой возможностью. "За весь период, в зависимости от срока кредита и первоначальных условий кредитного договора, для семьи – участника сумма выплат компенсации составляет до 2 млн рублей", - уточнили в Департаменте.

Также в настоящий момент прорабатываются дополнительные решения по данным вопросам, в том числе с учетом приоритетов, заданных в послании Президента, они касаются снижения ипотечной ставки до 7-8%. "Запрос этой категории жителей, молодых семей, ни в коем случае не ушел из зоны внимания региона. Но при этом власти округа обязаны разделять и другие приоритеты – расселение балочного фонда и аварийного жилья, необходимость повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, строительство детских садов, школ, больниц", - заключили в Департаменте общественных и внешних связей Югры.

Нефтеюганск митинг субсидии детям(2018)|Фото: vk.com

Отметим, в конце февраля в интернете появилось видеообращение жителей нескольких городов Югры к президенту России Владимиру Путину. Авторы и участники обращения попросили главу государства обратить внимание на возникшую в регионе проблему.

Другие новости по темам: митинги, хмао, нефтеюганск, молодые семьи, субсидии
22.04.2018 14:19 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:19 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.04.2018 14:32 Мск
Молодые семьи Югры выйдут на митинги








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"Требуем субсидии детям": молодые семьи в городах Югры вышли на митинги
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