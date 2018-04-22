Британские СМИ: В отравлении Скрипалей подозревают "агента ФСБ "Гордона"

Британская газета The Mirror сообщила, что полиция Великобритании установила личность человека, отравившего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

По данным издания, основным подозреваемым является 54-летний "бывший шпион ФСБ" с позывным "Гордон". Мужчина также скрывался под именем Михаил Савицкис и еще двумя псевдонимами. Эту информацию полиция якобы получила после пятичасового допроса перебежчика - бывшего агента КГБ Бориса Карпичкова, пишет газета.

Всего же, по данным контртеррористической полиции, за покушением на Скрипаля стояла группа из шести человек, сообщает "Лента.ру".

Спецслужбы считают, что бывший агент ФСБ уже мог вернуться обратно в Россию.

Напомним, ранее российское посольство в Лондоне потребовало от МИДа Великобритании официальных объяснений того факта, что "создатель "Новичка" Владимир Углев комментирует дело Скрипалей так, будто имеет доступ к данным следствия, при этом российские власти не могут получить доступ к материалам дела уже несколько недель.