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Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
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Новости
22.04.2018 13:16 Мск (15:16 Екб)
происшествия
В Екатеринбурге прошел очередной пикет обманутых дольщиков ЖК "Щербакова,20"
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пикет, дольщики, ЖК &quot;Кольцовский дворик&quot;, ЖК &quot;Щербакова, 20&quot; (2018) | Фото: facebook.com/alshevskix

В Екатеринбурге сегодня прошел очередной пикет обманутых дольщиков ЖК "Щербакова, 20" по адресу. Акция прошла возле КРК "Уралец".
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На проблемном объекте осталось 36 дольщиков, более 70 перешли на Рощинскую, сообщили Накануне.RU организаторы. - Оставшиеся граждане требуют завершение строительства и передачи им уже полностью оплаченных квартир".

Участники пикета отмечают, что правительство Свердловской области до сих пор не озвучили мероприятия по достройке дома. "Дольщикам неоднократно говорили, что площадка привлекательна и есть инвесторы, которые хотели зайти, но препятствует достройке бывший инвестор Сергей Макаров", - заявляют они.

Следующий митинг намечен на 29 апреля на Площади Обороны, заявленное количество участников до 200 человек.

В феврале уже 15-й по счету митинг провели пайщики ЖК "Новый Уктус" (пятая очередь).

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев усилил состав межведомственной координационной комиссиипо защите прав дольщиков, кроме того, стало известно, что усилиями областных властей Свердловские дольщики и пайщики, пострадавшие в начале 2000 годов, смогут получить жилье.

Другие новости по темам: обманутые дольщики, жк щербакова, 20, пикет
22.04.2018 13:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:16 Екб


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В Екатеринбурге обманутые дольщики ЖК "Щербакова, 20" выйдут на пикет








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В Екатеринбурге прошел очередной пикет обманутых дольщиков ЖК "Щербакова,20"
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