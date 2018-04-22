В Екатеринбурге прошел очередной пикет обманутых дольщиков ЖК "Щербакова,20"

В Екатеринбурге сегодня прошел очередной пикет обманутых дольщиков ЖК "Щербакова, 20" по адресу. Акция прошла возле КРК "Уралец".

На проблемном объекте осталось 36 дольщиков, более 70 перешли на Рощинскую, сообщили Накануне.RU организаторы. - Оставшиеся граждане требуют завершение строительства и передачи им уже полностью оплаченных квартир".

Участники пикета отмечают, что правительство Свердловской области до сих пор не озвучили мероприятия по достройке дома. "Дольщикам неоднократно говорили, что площадка привлекательна и есть инвесторы, которые хотели зайти, но препятствует достройке бывший инвестор Сергей Макаров", - заявляют они.

Следующий митинг намечен на 29 апреля на Площади Обороны, заявленное количество участников до 200 человек.

В феврале уже 15-й по счету митинг провели пайщики ЖК "Новый Уктус" (пятая очередь).

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев усилил состав межведомственной координационной комиссиипо защите прав дольщиков, кроме того, стало известно, что усилиями областных властей Свердловские дольщики и пайщики, пострадавшие в начале 2000 годов, смогут получить жилье.