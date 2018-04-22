Россия и США отказались участвовать в докапитализации Всемирного банка

Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка, заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак.

По его словам, Москва не согласна с новыми принципами кредитной политики ВБ, которые могут привести к отказу от поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка – Индии и Китая.

Сторчак добавил, после этого решения доля России в капитале Всемирного банка может уменьшиться и количество голосов в совете директоров может сократиться. Замминистра добавил, что из-за текущей политики организация может утратить финансовую устойчивость, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что США также отказались участвовать в докапитализации. При этом Вашингтон намерен сохранить блокирующий пакет акций, но он будет снижен с 20% до 15%.

21 апреля акционеры группы Всемирного банка приняли решение о докапитализации до 2025 года на 13 миллиардов долларов, из которых 7,5 миллиарда предназначаются Международному банку реконструкции и развития, а 5,5 миллиарда - Международной финансовой корпорации. Тем самым банк хочет усилить возможности институтов, борющихся с бедностью в странах третьего мира.