УПЦ назвала действия Киева "превышением власти и вмешательством в церковные дела"

Действия украинских властей с призывом к патриарху Константинопольскому Варфоломею о предоставлении автокефалии "единой украинской церкви" УПЦ считает "превышением власти и вмешательством в церковные дела". Об этом заявила пресс-служба митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Так как Церковь, в соответствии с конституцией, отделена от государства, то и вопросы церковной жизни она решает самостоятельно. А УПЦ, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию и не уполномочивала на это ни украинского президента, ни депутатов Верховной рады, отмечается в заявлении.

"Поскольку сегодня у Церкви на Украине нет государственного статуса и она отделена от государства, то и государственная власть не имеет оснований вмешиваться в церковные дела. Вопрос о предоставлении церковной автокефалии относится к компетенции канонического права, а не к компетенции государственных законов. Автокефалия предоставляется Церкви, а не государству, а потому и просить об этом статусе может Церковь, а не государство", - подчеркивает пресс-служба митрополита Онуфрия.

Также отмечается, что власти Киева используют церковный вопрос в политических целях и стремятся углубить, а не преодолеть раскол, что возможно только каноническим, а не политическим путем.

В УПЦ не сомневаются, что инициатива официального Киева останется без ответа.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Верховная рада поддержала обращение к Константинополю о создании "единой украинской церкви", которое представил Петр Порошенко.