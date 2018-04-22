МЧС выпустило экстренное предупреждение: в Москве и Подмосковье снова сильный ветер

МЧС выпустило экстренное предупреждение: сильный ветер скоростью 12-17 метров в секунду ожидается в воскресенье в Москве и Подмосковье.

"По информации Росгидромет, днем 22 апреля в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 м/с", - сообщает столичное управление МЧС в Twitter.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Уважаемые москвичи и гости столицы!



По информации Росгидромет днем 22 апреля в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 м/с.



При возникновении происшествий - звоните по телефону: 101 — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 22 апреля 2018 г.

Напомним, ураган и ливни прошли в московском регионе днем 21 апреля. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе трое детей, погибла 12-летняя девочка.

В Подмосковье пострадали восемь человек. Один человек в подмосковных Мытищах погиб, после того как на него опрокинуло ветром строительную бытовку.