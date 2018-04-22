Массовое ДТП у ТЦ "Мега": Opel перелетел через разделительную полосу и врезался в машины на встречке

Автоавария с участием четырех легковых автомобилей произошла в Екатеринбурге в самом начале Ново-Московского тракта, сообщили Накануне.RU в "Службе спасения "Сова".

"По предварительным данным, Opel двигался со стороны Екатеринбурга в направлении ТЦ "Мега" в крайней левой полосе, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - Неожиданно ему в заднюю часть въехал Hyundai. Из-за этого Opel перелетел через разделительную полосу и на встречке въехал в Lada Largus, а также задел Chervolet".

В аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.