В Ереване полиция начала разгон демонстрантов: пострадавших увозят "скорые"

Полиция начала разгон демонстрантов, возобновивших в Ереване шествие после неудавшихся переговоров лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном.

Полиция, по данным "Интерфакса", применила спецсредства - свето-шумовые гранаты.

Несколько человек пострадали, их увезли машины "скорой помощи", сообщает РИА Новости.

Шествие оппозиции было остановлено утром в воскресенье в районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели из толпы и задержали лидеров протестов, депутатов парламента Никола Пашиняна и Сасуна Микаеляна.

В настоящее время демонстранты и полиция ведут переговоры, митингующие требуют вернуть задержанных. Часть демонстрантов призвала своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана.

Ранее сообщалось, что диалог лидера оппозиции Пашиняна с премьером Сержем Саргсяном провалился.