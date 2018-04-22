В Ереване полиция начала разгон демонстрантов: пострадавших увозят "скорые"

Полиция начала разгон демонстрантов, возобновивших в Ереване шествие после неудавшихся переговоров лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном.
Полиция, по данным "Интерфакса", применила спецсредства - свето-шумовые гранаты.
Несколько человек пострадали, их увезли машины "скорой помощи", сообщает РИА Новости.
Шествие оппозиции было остановлено утром в воскресенье в районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели из толпы и задержали лидеров протестов, депутатов парламента Никола Пашиняна и Сасуна Микаеляна.
В настоящее время демонстранты и полиция ведут переговоры, митингующие требуют вернуть задержанных. Часть демонстрантов призвала своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана.
Ранее сообщалось, что диалог лидера оппозиции Пашиняна с премьером Сержем Саргсяном провалился.