Блокировка Telegram обернулась проблемами с доступом к Google

Пользователи в Сети сообщили о проблемах с доступом к сайту Google в России. По их словам, после полуночи 22 апреля они не смогли зайти на главную страницу поисковой системы.

Узнать о блокировке РКН'ом https://t.co/yaNwtASDie из telegram - есть в этом ирония pic.twitter.com/YmNM2tymfv — Roy Zergoff (@RoyZergoff) 21 апреля 2018 г.

Роскомнадзор заблокировал поисковик Google pic.twitter.com/IjR6odrZzu — Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) 21 апреля 2018 г.

Также сообщается, что пользователи не могут войти на почту Google и связанные с ним ресурсы.

Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке целого ряда IP-адресов Google.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В начале недели в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.