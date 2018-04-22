Названо место прощания с Ниной Дорошиной

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной пройдет в театре "Современник" 24 апреля, сообщают "Вести.ру".

В театре уточнили, что Дорошина скончалась в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца.

"Нину Михайловну по праву можно назвать блистательной актрисой, что могут свидетельствовать не только зрителей ее многочисленных работ в театре, но и вся страна. Она стала подлинной национальной героиней после выхода на экраны фильма "Любовь и голуби", где Нина Михайловна повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля", - сообщает пресс-служба театра.

Дорошина дебютировала на сцене театра "Современник" 11 января 1958 года в роли одноклассницы героя Олега Табакова, в спектакле "В поисках радости" по пьесе Виктора Розова (необходимо было заменить актрису). С 1981 года преподавала в Театральном институте им. Б. Щукина.