В Екатеринбурге разыскивают водителя Mercedes, насмерть сбившего пешехода

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, в результате которого погиб пешеход.

ДТП произошло 22 апреля около 04:52 напротив дома № 37 по ул. Донбасская, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

"Водитель на автомобиле "Мерседес", двигаясь по улице Донбасская со стороны ул. Автомагистральная в сторону ул. Машиностроителей, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте", - рассказали в ведомстве.

Мужчина-пешеход 1976 года рождения от полученных травм скончался на месте.

Водитель с места ДТП скрылся, его разыскивают. Позже он бросил свою разбитую машину.

"По факту ДТП будет проведено следствие, в ходе которого будут установлены истинные причины и обстоятельства данного происшествия", - сообщили в ведомстве.

В автоинспекции просят всех, кто стал очевидцем этого происшествия, звонить по следующим телефонам: 263-19-02. 269-77-00.