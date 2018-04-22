Reuters сообщает о заморозке активов "Реновы" Вексельберга на $2 млрд

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что активы компании "Ренова" российского олигарха Виктора Вексельберга стоимостью $1,5–2 млрд были заморожены из-за санкций США.

По словам собеседников агентства, под заморозку попали доллларовые счета фирм, находящихся под контролем "Реновы". Также были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского филиала компании, однако вскоре их снова открыли.

Вексельберг рассчитывает на помощь властей Швейцарии. Источники сообщают, что они уже помогли бизнесмену с выводом из-под американских санкций швейцарского машиностроительного концерна Sulzer, где у "Реновы" был контрольный пакет акций.

Новые антироссийские санкции США были введены 6 апреля. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций.

19 апреля стало известно, что Вексельберг обсуждал с премьер-министром России Дмитрием Медведевым последствия от американских ограничений.