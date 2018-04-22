Переговоры лидера оппозиции Армении с Саргсяном не состоялись

Премьер-министр Армении Серж Саргсян после короткого безрезультатного диалога покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном.

В начале встречи Саргсян заявил, что переговоры не должны идти в присутствии журналистов. Пашинян ответил, что обсуждаться будет лишь его отставка.

"Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложиться на вас, выбирайте", - цитирует Саргсяна РИА Новости.

В свою очередь Пашинян ответил, что никто не имеет права говорить с ними на языке ультиматумов.

"Вы не представляете ситуацию в стране. Вам не докладывают. Она поменялась. Вы не имеете власть, о которой вам говорят. Власть перешла народу", - отметил он.

На это Саргсян отметил, что политическая сила, набравшая на парламентских выборах 7-8%, не имеет права говорить от имени народа.

"И я не желаю с вами говорить", - отметил Саргсян, и покинул место проведения переговоров, которые должны были состояться в воскресенье в отеле "Мариот" в Ереване.

После этого Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить акции протеста, передает "Интерфакс".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, протестные акции начались 16 апреля. Демонстранты выступают против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Оппозиционное шествие возглавил руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян, объявивший 17 апреля о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения.

В пятницу сообщалось, что число задержанных демонстрантов в Ереване превысило 230 человек.