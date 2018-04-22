Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен

22 апреля исполняется 148 лет со дня рождения Владимира Ленина.

Представители партии КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым в этот день проведут традиционную церемонию возложения цветов к мавзолею Ленина в Москве.

Лидер КПРФ поздравил россиян с днем рождения лидера большевиков. "Богатство ленинского наследия, опыт практической деятельности Ленина являются сегодня достоянием и могучим оружием нашей партии, коммунистов всего мира. Идеи Ленина продолжают вдохновлять на борьбу миллионы людей по всему миру. Капитализм – разлагающийся, изрыгающий из своего чрева войну, голод и нищету – по-прежнему агрессивен и алчен. И потому Ленин исключительно современен", - говорится на сайте партии.

Ранее Накануне.RU сообщало, что активисты новосибирских непарламентских левых организаций столкнулись с трудностями в согласовании своих акций с мэрией города. Две заявки на проведение пикетов у памятника В.И. Ленину на площади Ленина (одна – против ликвидации Дома-музея Кирова и вторая – ко дню рождения Ленина 22 апреля) были отклонены.