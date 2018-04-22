В Рыбинске во время ливня обрушилась крыша супермаркета

В Рыбинске Ярославской области проводится доследственная проверка по факту обрушения крыши магазина, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Обрушение крыши магазина "Дикси" произошло вчера вечером. По предварительным данным, пострадавших нет.

Начата доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), и ст. 293 УК РФ (халатность), уточнили в СК.

Сообщается, что крыша супермаркета обрушилась во время ливня. Вместе с обломками в здание хлынула вода. По данным местных СМИ, крыша рухнула в отделе продовольственных товаров, который закрылся за несколько минут до ЧП.

Ранее в Кургане по факту обрушения перекрытий в здании супермаркета "Магнит" была начата доследственная проверка.