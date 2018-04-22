Следователи проводят проверку по факту гибели девочки в результате непогоды в Москве

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшей девочки.
Также Собянин написал, что, по уточненной информации, число пострадавших во время урагана составило до 12 человек.
В Москве и Подмосковье 21 апреля было объявлено штормовое предупреждение. В регионе был порывистый ветер, скорость которого достигала до 25 м/с, местами шел ливень.