Следователи проводят проверку по факту гибели девочки в результате непогоды в Москве

В Москве следователи устанавливают обстоятельства травмирования во время урагана двух несовершеннолетних девочек, одна из которых скончалась.

"Вечером 21 апреля, в результате шквалистого ветра и падения фрагментов мусорного контейнера, пострадали две несовершеннолетние девочки 2002 и 2004 года рождения. Обе доставлены в медицинское учреждение города, где одна из девочек, несмотря на оказанную экстренную, медицинскую помощь, скончалась от полученных травм", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Москве.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшей девочки.

Также Собянин написал, что, по уточненной информации, число пострадавших во время урагана составило до 12 человек.

В Москве и Подмосковье 21 апреля было объявлено штормовое предупреждение. В регионе был порывистый ветер, скорость которого достигала до 25 м/с, местами шел ливень.