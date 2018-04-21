В Подмосковье мужчину во время урагана насмерть придавило бытовкой. Начата проверка

В Подмосковье начата проверка после гибели мужчины во время урагана. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

В посёлке Кардо-лента Мытищинского района на территории поля обнаружено тело 36-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что при подготовке к проведению строительных работ на поле были установлены бытовки - одна на одну. Сегодня порывом ветра снесло бытовку, стоящую сверху, и она упала на проходившего мимо мужчину.

В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр. Планируются назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.