СБУ заявила о задержании полковника ВСУ, работавшего на Россию

В Киеве на рабочем месте задержан работник одного из стратегических предприятий минобороны Украины, которого обвинили в шпионской деятельности в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный - уроженец России, полковник запаса ВСУ. По версии СБУ, в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. За денежное вознаграждение он осуществлял сбор данных для передачи информации с ограниченным доступом в сфере обороны. Спецслужбы России интересовала информация по выполнению государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых в Донбассе.

Связь полковник ВСУ осуществлял во время поездок на территорию России и с помощью переписки по электронной почте. После выполнения задач он планировал получить российское гражданство в России, где ему якобы уже дали вид на жительство и оформили военную пенсию.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что осенью Россия будет пытаться "создать предпосылки для ввода войск" на Украину.