Шторм оставил без электричества несколько тысяч человек в центральном регионе России

Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер с порывами до 25 м/с) в Московской и Тверской областях в субботу, 21 апреля, возникают перебои с энергоснабжением. Между тем, пик нагрузки на сети, скорее всего, еще впереди – к вечеру синоптики обещали похолодание и мокрый снег.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, в Подмосковье и Москве из-за отключений в сетях "МОЭСК" остались около 2400 человек. В Тверской области – около 6200 человек. Сейчас на местах работают аварийно-восстановительные бригады.

Напомним, из-за шторма уже погибли два человека, в том числе маленький ребенок. Еще 12 человек пострадали в Москве и 17 в Подмосковье.