Ураган в Москве: два человека погибли, в том числе ребенок. Идет новая волна непогоды

Ураган, обрушившийся на Москву в субботу, унес жизни уже двух человек. Мэр города сообщил о погибшей девочке (видимо, речь о трехмесячном ребенке, которого придавило деревом вместе с родителями), а "Интерфакс" позже рассказал о мужчине в Мытищах, которого придавило опрокинутой строительной бытовкой.

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", - написал Сергей Собянин в твиттере.

Центр организации дорожного движения сообщил, что движение по внешней стороне Садового кольца было перекрыто из-за падения фрагмента кровли. На Измайловском шоссе было перекрыто движение из-за упавшего дерева.

Между тем, МЧС и Росгидромет предупредили, что в ближайшее время погода снова ухудшится. В частности, сильно похолодает. Возможна гроза и осадки – дождь и мокрый снег.