Шторм в Москве: трое пострадавших, оторванные крыши и унесенные заборы

Двое взрослых и трехмесячный ребенок доставлены в московские больницы после падения дерева на улице Сумской, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Леонида Печатникова.

"Три человека пострадали, в том числе трехмесячный ребенок. Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии", – уточнил Печатников.

Между тем, в соцсетях появляются фото- и видеосвидетельства сильного штормового ветра. Он переворачивает мусорные баки, заборы, срывает крыши со зданий (например, на корпусе МФТИ в Долгопрудном), пластиковые конструкции уносит и швыряет их об машины и витрины.

Ранее Накануне.RU сообщало о штормовом предупреждении, которое выпустило сегодня столичное управление МЧС. Синоптики обещают ветер с порывами 20-25 м/с, резкое похолодание и грозу.