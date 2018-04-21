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Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
21.04.2018 17:36 Мск (19:36 Екб)
происшествия | Центральный ФО
Шторм в Москве: трое пострадавших, оторванные крыши и унесенные заборы
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Ураган в Тюмени, 18 июня (2017) | Фото: vk.com

Двое взрослых и трехмесячный ребенок доставлены в московские больницы после падения дерева на улице Сумской, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Леонида Печатникова.

"Три человека пострадали, в том числе трехмесячный ребенок. Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии", – уточнил Печатников.

Между тем, в соцсетях появляются фото- и видеосвидетельства сильного штормового ветра. Он переворачивает мусорные баки, заборы, срывает крыши со зданий (например, на корпусе МФТИ в Долгопрудном), пластиковые конструкции уносит и швыряет их об машины и витрины.

Ранее Накануне.RU сообщало о штормовом предупреждении, которое выпустило сегодня столичное управление МЧС. Синоптики обещают ветер с порывами 20-25 м/с, резкое похолодание и грозу.

Другие новости по темам: штормовое предупреждение, москва, гроза, ветер, похолодание
21.04.2018 17:36 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:36 Екб


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Шторм в Москве: трое пострадавших, оторванные крыши и унесенные заборы
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