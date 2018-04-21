К штормовому ветру и похолоданию москвичам пообещали еще и грозу

МЧС дополнило штормовое предупреждение, выпущенное в субботу, 21 апреля, по Москве. Кроме ветра с порывами до 20-25 м/с и резкого снижения температуры воздуха москвичей и гостей столицы ждет гроза.

"По информации Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 21 апреля, местами в Москве и Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидается гроза", - сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС России.

Спасатели рекомендуют припарковаться на время грозы тем, кто находится за рулем, но не делать это вблизи деревьев и шатких конструкций.

Между тем, по сообщениям в соцсетях для посещения закрылись ВДНХ и парк Горького – это связано с надвигающимся штормом. Ситуация ухудшается тем, что сегодня многие москвичи вышли на субботник и сейчас находятся на улице.