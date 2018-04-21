Антон Шипулин может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем

Биатлонист Антон Шипулин (30) заявил о возможном завершении спортивной карьеры из-за серьезных проблем со здоровьем.

В эфире "Матч ТВ", подводя итоги сезона, Шипулин сказал, что несколько месяцев не будет тренироваться, а окончательное решение о продолжении карьеры примет осенью.

"Расскажу еще об одном моменте, который станет определяющим в таком серьезном решении, – сказал Шипулин. – Два раза в год мы проходим углубленное медицинское обследование… В прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона мне нужно будет полгода отдохнуть. Скажу так, мое текущее состояние здоровья не позволяет мне заниматься. У меня есть определенные проблемы. Мы готовились четыре года к Играм на максимуме и на износ. Предполагалось, что после Олимпиады я уйду из спорта. Теперь все усложнилось. Если бы от меня сейчас потребовали ответа на вопрос о карьере, то я бы ответил, что ухожу. Но я боюсь пожалеть об этом через месяц или два. Но и рисковать своим здоровьем я сейчас не должен, мне с этим еще жить. Окончательное решение я озвучу только в сентябре–октябре".

Завершившийся сезон был крайне неудачным для екатеринбуржца. Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин не допустил его к Олимпиаде в Пхенчхане, а спортивный арбитраж в Лозанне не отменил это решение.

Неудачи Шипулин комментирует так: "Это самый худший сезон за все четырехлетие. Действительно, регресс в результатах отрицать невозможно. Расскажу все по порядку. Мы пробежали летом чемпионат России. После соревнований я почувствовал недомогание. Не понимал, что со мной происходит. Приехал домой, отлежался, восстановился, но на вкатке опять слег. Долго лечился, даже стал принимать сильные антибиотики. Ничего не помогало. С тренером решили сдать углубленные анализы. Когда пришел результат, я с огромными глазами побежал к наставнику, потому что там все было красным выделено. Норма вирусов была превышена не в два, а в сто раз. Мы начали звонить докторам. Оказалось, что это мононуклеоз. Было два выхода: либо мы лечимся и сбавляем нагрузки, либо будем работать по старой программе. Ничего не стали менять, так и работали. Мы в отличие от иностранных спортсменов не афишируем такое. Но в итоге я переболел мононуклеозом за этот год раза четыре".

Антон Шипулин - российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (2014-2015). Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России.

Мононуклеоз - острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезёнки и своеобразными изменениями состава крови.