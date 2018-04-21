В Хакасии разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека

В Хакасии разбился легкомоторный самолет. По данным Следственного комитета России, погибли два человека – пилот и пассажир. Носовая часть воздушного судна разрушено. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"Следственная группа осматривает место крушения, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в СКР.

В ГУ МЧС России по Хакаии Накануне.RU сообщили, что ЧП произошло в районе дачного поселка "Орбита" недалеко от поселка Кайбалы (Алтайский район).

Судя по фото, чешский самолет модели Kappa 77 KP 2U-SOVA совершил жесткую посадку в одну из проток Абакана.