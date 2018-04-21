Из башни в Москва-сити эвакуированы три сотни человек из-за задымления

Более трех сотен человек эвакуировали из башни "Око" в комплексе Москва-сити из-за задымления. По предварительным данным, на седьмом этаже наблюдается незначительное задымление, источник которого пока не обнаружен. На месте работают сотрудники экстренных служб, передает ТАСС.

Напомним, в начале апреля эвакуировать пришлось "Афимолл-сити" – торговый центр, который также входит в комплекс Москва-сити. Тогда тревога оказалась ложной – за пожар приняли дым с кухни одного из ресторанов.

Комплекс "Око" состоит из северной (49 этажей) и южной (85 этажей) башен. Высота их составляет от 245 до 354 м. У обоих зданий в наличии есть подземные этажи. В зданиях располагаются как жилые, так и офисные помещения, занимая примерно одинаковую площадь.