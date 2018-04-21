Си Цзиньпин призвал усилить контроль за сетью – "ради национальной стабильности"

Китай собирается усилить контроль за своим сегментом интернета, чтобы "обеспечить достижение более широких социальных и экономических целей", цитирует агентство "Синьхуа" главу КНР Си Цзиньпина. Он анонсировал ужесточение контроля за сетью.

"Без безопасности в интернете нет национальной безопасности, нет экономической и социальной стабильности и трудно обеспечить интересы широких масс", - заявил Си Цзиньпин.

Он также выступил против того, чтобы "интернет стал платформой для распространения вредоностной информации и появления недостоверных слухов". Такое заявление китайский лидер сделал, выступая на конференции по кибербезопасности в Пекине.