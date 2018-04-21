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Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
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Новости
21.04.2018 14:46 Мск (16:46 Екб)
общество | В бывшем СССР
В Латвии задержан лидер Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко
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александр гапоненко, &quot;Конгресс неграждан&quot; латвии (2015) | Фото: rustelegraph.ru

В Латвии по решению суда арестован лидер Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко. Его подозревают в деятельности, направленной против независимости страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на друга задержанного, общественного деятеля Владимира Линдермана.

Гапоненко является активным противником перевода школ национальный меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией."Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко — арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму", — сказал Линдерман.

Напомним, сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 млн человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного языка.

Другие новости по темам: александр гапоненко, русские, латвия, русский язык, школа
21.04.2018 14:46 Мск | Латвия | информационная служба Накануне.RU
16:46 Екб


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В Латвии задержан лидер Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко
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