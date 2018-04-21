В Латвии задержан лидер Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко

В Латвии по решению суда арестован лидер Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко. Его подозревают в деятельности, направленной против независимости страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на друга задержанного, общественного деятеля Владимира Линдермана.

Гапоненко является активным противником перевода школ национальный меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией."Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко — арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму", — сказал Линдерман.

Напомним, сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 млн человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного языка.