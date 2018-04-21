Дольщики "Нового Уктуса" потребовали лишить депутата Плаксина мандата и званий

Дольщики пятой очереди ЖК "Новый Уктус" В Екатеринбурге написали обращение к президенту и генпрокурору России с требованием лишить депутатского мандата Игоря Плаксина, возглавлявшего НП "Уралэнергостройкомплекс" – это застройщик, не выполнивший свои обязательства по возведению дома.

"И.Ю. Плаксина – вон из Думы! (имеется в виду Екатеринбургская городская дума – прим. ред.) Требуем немедленных действий по лишению его депутатского мандата! Требуем не дать этому лицу уйти от ответственности!" – говорится в обращении, подписанном 134 пайщиками.

Они также просят лишить Плаксина званий, регалий и наград, среди которых есть нагрудный знак "Почетный строитель России", знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью III степени", памятная медаль имени В.Н. Татищева и Г.В. де Генина. "Иметь всё выше перечисленное не достойно лицо, всем своим поведением, действиями (бездействиями) способствовавшее возникновению мощного очага социальной напряжённости в городе! Не дайте уйти от ответственности лицу, которое в настоящий момент спешно распродаёт недвижимое имущество, надо думать, - с определённой целью. Перестаньте испытывать терпение людей!" – пишут пайщики.

В середине марта этого года заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарёв потребовал активизировать расследование уголовного дела о хищении средств участников строительства многоквартирных домов в Екатеринбурге.

28 февраля по заявлениям граждан, сообщивших о хищении денежных средств, вложенных в строительство жилья на улице Самолетная-Павлодарская, было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество", которое находится в производстве Главного следственного управления МВД России по Свердловской области.

Руководитель главного следственного управления потребовал поручить расследование группе наиболее опытных сотрудников, а также взять на личный контроль ход и результаты ее работы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пострадали более 900 пайщиков ЖСК "Новый Уктус" и "Первый Николаевский". Застройщиком этих жилых комплексов является компания НП "Уралэнергостройкомплекс".