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от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
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Дольщики "Нового Уктуса" потребовали лишить депутата Плаксина мандата и званий
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ЖК &quot;Новый Уктус&quot; (2018) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Дольщики пятой очереди ЖК "Новый Уктус" В Екатеринбурге написали обращение к президенту и генпрокурору России с требованием лишить депутатского мандата Игоря Плаксина, возглавлявшего НП "Уралэнергостройкомплекс" – это застройщик, не выполнивший свои обязательства по возведению дома.

"И.Ю. Плаксина – вон из Думы! (имеется в виду Екатеринбургская городская дума – прим. ред.) Требуем немедленных действий по лишению его депутатского мандата! Требуем не дать этому лицу уйти от ответственности!" – говорится в обращении, подписанном 134 пайщиками.

Они также просят лишить Плаксина званий, регалий и наград, среди которых есть нагрудный знак "Почетный строитель России", знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью III степени", памятная медаль имени В.Н. Татищева и Г.В. де Генина. "Иметь всё выше перечисленное не достойно лицо, всем своим поведением, действиями (бездействиями) способствовавшее возникновению мощного очага социальной напряжённости в городе! Не дайте уйти от ответственности лицу, которое в настоящий момент спешно распродаёт недвижимое имущество, надо думать, - с определённой целью. Перестаньте испытывать терпение людей!" – пишут пайщики.

В середине марта этого года заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарёв потребовал активизировать расследование уголовного дела о хищении средств участников строительства многоквартирных домов в Екатеринбурге.

28 февраля по заявлениям граждан, сообщивших о хищении денежных средств, вложенных в строительство жилья на улице Самолетная-Павлодарская, было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество", которое находится в производстве Главного следственного управления МВД России по Свердловской области.

Руководитель главного следственного управления потребовал поручить расследование группе наиболее опытных сотрудников, а также взять на личный контроль ход и результаты ее работы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пострадали более 900 пайщиков ЖСК "Новый Уктус" и "Первый Николаевский". Застройщиком этих жилых комплексов является компания НП "Уралэнергостройкомплекс".

Другие новости по темам: екатеринбург, новый уктус пятая очередь, митинг, обманутые дольщики
21.04.2018 14:33 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:33 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.04.2018 15:43 Мск
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Дольщики "Нового Уктуса" потребовали лишить депутата Плаксина мандата и званий
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