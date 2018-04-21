Сирийский город Латакия и крымская Ялта стали побратимами

В сирийской Латакии состоялось подписание соглашения о побратимских связях. Его заключили замглавы администрации Ялты Михаил Антошкин и генеральный секретарь провинции Латакия Рафаат Мохаммед.

В честь этого события в Латакии также появилась оливковая аллея российско-сирийской дружбы.

"Несмотря на то, что в стране идёт война, побратимские связи между нашими городами должны плодотворно развиваться и прогрессировать по всем направлениям административно-хозяйственной деятельности двух городов-курортов. Ялта готова делать всё необходимое для развития и укрепления дружбы между нашими прекрасными городами. Мы со своей стороны мы желаем сирийскому народу победы над террором внутри страны и тиранией со стороны запада, всегда готовы принять и поддержать сирийских братьев в нашем прекрасном городе", - заявил представитель Ялты.