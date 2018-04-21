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экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
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В Артемовском состоялся митинг местных жителей, недовольных размером "коммуналки"
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артемовский дорожный указатель (2009) | Фото: Накануне.ru

В Артемовском состоялся митинг местных жителей, недовольных размерами коммунальных платежей.

По словам депутата заксобрания Свердловской области Александра Ивачева, который побывал на митинге, в городе сложилась "удивительная ситуация".  

"Вроде и администрация города Артемовский и ресурсоснабжающая организация хотят брать с людей меньше за отопление. Но РЭК никак не хочет пересматривать нормативы по теплу. В итоги люди платят по 6-7 тысяч рублей за небольшие квартиры!" – пишет парламентарий на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Высокие нормативы по отоплению были установлены главой Артёмовского городского округа еще в 2006 году. Затем, по словам депутата, полномочия по установлению нормативов перешли к Региональной энергетической комиссии Свердловской области, которая посчитала, что оснований для пересмотра нынешних нормативов нет. Горожан попросили подождать до 2020 года, когда на территории всей области будут установлены единые нормативы по отоплению.

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21.04.2018 13:57 Мск | Артемовский | информационная служба Накануне.RU
15:57 Екб


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В Артемовском состоялся митинг местных жителей, недовольных размером "коммуналки"
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