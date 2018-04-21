В Артемовском состоялся митинг местных жителей, недовольных размером "коммуналки"

В Артемовском состоялся митинг местных жителей, недовольных размерами коммунальных платежей.

По словам депутата заксобрания Свердловской области Александра Ивачева, который побывал на митинге, в городе сложилась "удивительная ситуация".

"Вроде и администрация города Артемовский и ресурсоснабжающая организация хотят брать с людей меньше за отопление. Но РЭК никак не хочет пересматривать нормативы по теплу. В итоги люди платят по 6-7 тысяч рублей за небольшие квартиры!" – пишет парламентарий на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Высокие нормативы по отоплению были установлены главой Артёмовского городского округа еще в 2006 году. Затем, по словам депутата, полномочия по установлению нормативов перешли к Региональной энергетической комиссии Свердловской области, которая посчитала, что оснований для пересмотра нынешних нормативов нет. Горожан попросили подождать до 2020 года, когда на территории всей области будут установлены единые нормативы по отоплению.