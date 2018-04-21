В Москве объявлено штормовое предупреждение: усилится ветер и похолодает

МЧС и Росгидромет предупредили гостей и жителей столицы об усилении ветра и резком похолодании.

"По информации Росгидромет во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве, ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с, вечером 21 апреля резкое понижение температуры воздуха, в ночное время 22 апреля возможны осадки в виде мокрого снега и дождя", - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели рекомендуют москвичам пережидать непогоду в капитальных строениях, а если пришлось выйти на улицу – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, ни в коем случае не укрываться под деревьями.

"Паркуйте автомобиль в гараже, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - посоветовали в МЧС.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию особенно тщательно.