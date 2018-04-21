Не стало актрисы Нины Дорошиной

В Москве на 84-м году жизни скончалась актриса Нина Дорошина. Народную любовь и славу ей принес фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби", в котором она сыграла Надюху.

Нина Дорошина родилась в Москве. В 1956 году окончила Театральное училище им. Б. Щукина (курс Веры Львовой и В. И. Москвина). Вместе с ней учились Вера Карпова, Инна Ульянова, Александр Ширвиндт, Лев Борисов.

11 января 1958 года дебютировала на сцене театра "Современник" в роли одноклассницы героя Олега Табакова, в спектакле "В поисках радости" по пьесе Виктора Розова (необходимо было заменить актрису). С 1959 года Нина Михайловна служила в московском театре "Современник". С 1981 года преподавала в Театральном институте им. Б. Щукина.

Была замужем два раза. Первым мужем был знаменитый актёр Олег Даль — поженились в 1963 году, брак вскоре распался. Второй раз вышла замуж за Владимира Ишкова (был мастером по свету в театре "Современник") — прожили вместе около 20 лет, вплоть до смерти Ишкова в 2004 году.