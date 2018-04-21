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20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
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Книжная ярмарка, урок испанского языка, танцы под радиолу и квест-погоня: как в Екатеринбурге прошла "Библионочь"
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библионочь книжная полка книги библиотека (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге, как и во многих городах России, в ночь с 20 на 21 апреля прошла "Библионочь". В Свердловской библиотеке имени Белинского проходят самые разнообразные мероприятия. Например, можно окунуться в атмосферу французских песен, потанцевать под звуки магнитолы или же изучить испанский язык. Библиотеку пришли посетить люди разных возрастов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Каждый посетитель получает в руки программу с подробным описанием, как и где будут проходить экскурсии, выставки, игротека и так далее. Стоит отметить, что программа очень насыщенная, но работа волонтёров оставляла желать лучшего. Чтобы найти нужный кабинет, пришлось поблуждать по библиотеке.

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"Искали с другом, как дойти до игротеки, оказалось, что надо через основное здание выйти в пристрой", - рассказала посетительница. В библиотеке Белинского площадки располагались в двух зданиях.

Стоит отметить акцию "поэт тет-а-тет", где у посетителей есть уникальная возможность пообщаться с поэтами Екатеринбурга с глазу на глаз. Они с удовольствием прочитают вам одно из своих стихотворений и оставят автограф.

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Куда без социальных сетей? На протяжении всего вечера посетители Библионочи могут выкладывать в Инстаграм фотографии с площадок, сопровождая их тегом #мояБелинка.

Чемпионат мира по футболу, который пройдёт этим летом в 2018 году, не остался в стороне. На выставке "Стихобол" звучали лучшие поэтические передачи в русской литературе, посвященные ЧМ-2018.

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В стенах библиотеки проходил квест "В погоне за ланью и встреча с крокодилом". Участникам было необходимо пройти пять станций по всей библиотеке и собрать максимальное количество печатей. Участники искали книги на интернет-портале библиотеки, разгадывали ребусы, искали нужную книгу на полках и отвечали на вопросы. В завершение марафона трём самым быстрым игрокам вручались призы, а остальным - памятные подарки от библиотеки имени Белинского.

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"Впервые посетила Библионочь. Очень понравилось бродить ночью по библиотеке, слушать стихи, разгадывать головоломки. Проверила свои знания в творчестве Тургенева, поиграли с друзьями в настольные игры. Отличная возможность провести время в кругу близких и друзей", - рассказала посетительница Анастасия.

На площадке было очень много родителей с детьми, которые с энтузиазмом находили нужные книги, мастерили открытки и посетили первый урок испанского языка.

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Другие новости по темам: библионочь, екатеринбург, библиотека им. белинского
21.04.2018 12:14 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
14:14 Екб


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Книжная ярмарка, урок испанского языка, танцы под радиолу и квест-погоня: как в Екатеринбурге прошла "Библионочь"
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