Книжная ярмарка, урок испанского языка, танцы под радиолу и квест-погоня: как в Екатеринбурге прошла "Библионочь"

В Екатеринбурге, как и во многих городах России, в ночь с 20 на 21 апреля прошла "Библионочь". В Свердловской библиотеке имени Белинского проходят самые разнообразные мероприятия. Например, можно окунуться в атмосферу французских песен, потанцевать под звуки магнитолы или же изучить испанский язык. Библиотеку пришли посетить люди разных возрастов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Каждый посетитель получает в руки программу с подробным описанием, как и где будут проходить экскурсии, выставки, игротека и так далее. Стоит отметить, что программа очень насыщенная, но работа волонтёров оставляла желать лучшего. Чтобы найти нужный кабинет, пришлось поблуждать по библиотеке.

"Искали с другом, как дойти до игротеки, оказалось, что надо через основное здание выйти в пристрой", - рассказала посетительница. В библиотеке Белинского площадки располагались в двух зданиях.

Стоит отметить акцию "поэт тет-а-тет", где у посетителей есть уникальная возможность пообщаться с поэтами Екатеринбурга с глазу на глаз. Они с удовольствием прочитают вам одно из своих стихотворений и оставят автограф.

Куда без социальных сетей? На протяжении всего вечера посетители Библионочи могут выкладывать в Инстаграм фотографии с площадок, сопровождая их тегом #мояБелинка.

Чемпионат мира по футболу, который пройдёт этим летом в 2018 году, не остался в стороне. На выставке "Стихобол" звучали лучшие поэтические передачи в русской литературе, посвященные ЧМ-2018.

В стенах библиотеки проходил квест "В погоне за ланью и встреча с крокодилом". Участникам было необходимо пройти пять станций по всей библиотеке и собрать максимальное количество печатей. Участники искали книги на интернет-портале библиотеки, разгадывали ребусы, искали нужную книгу на полках и отвечали на вопросы. В завершение марафона трём самым быстрым игрокам вручались призы, а остальным - памятные подарки от библиотеки имени Белинского.

"Впервые посетила Библионочь. Очень понравилось бродить ночью по библиотеке, слушать стихи, разгадывать головоломки. Проверила свои знания в творчестве Тургенева, поиграли с друзьями в настольные игры. Отличная возможность провести время в кругу близких и друзей", - рассказала посетительница Анастасия.

На площадке было очень много родителей с детьми, которые с энтузиазмом находили нужные книги, мастерили открытки и посетили первый урок испанского языка.