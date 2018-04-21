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Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
21.04.2018 11:59 Мск (13:59 Екб)
происшествия | Приморский край
Во Владивостоке обрушилось столетнее здание. СК начал проверку
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завалы поиски спасатели мчс обрушение стена здание (2018) | Фото:Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Во Владивостоке в субботу, 21 апреля, обрушилась часть здания по ул. Фонтанной. ЧП произошло в шестом часу утра. Никто не пострадал, но жители прилегающего дома были эвакуированы.

Сейчас СУ СКР по Приморскому краю начало доследственную проверку. "21 апреля 2018 года на улице Фонтанная в городе Владивостоке произошло обрушение части здания постройки 1918 года, никто из людей не пострадал. По факту обрушения следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственая проверка. На месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.

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21.04.2018 11:59 Мск | Владивосток | информационная служба Накануне.RU
13:59 Екб


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Во Владивостоке обрушилось столетнее здание. СК начал проверку
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