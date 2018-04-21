Во Владивостоке обрушилось столетнее здание. СК начал проверку

Во Владивостоке в субботу, 21 апреля, обрушилась часть здания по ул. Фонтанной. ЧП произошло в шестом часу утра. Никто не пострадал, но жители прилегающего дома были эвакуированы.

Сейчас СУ СКР по Приморскому краю начало доследственную проверку. "21 апреля 2018 года на улице Фонтанная в городе Владивостоке произошло обрушение части здания постройки 1918 года, никто из людей не пострадал. По факту обрушения следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственая проверка. На месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.