В результате израильского обстрела погибли четыре палестинца на границе сектора Газа

В результате обстрела со стороны израильских военных на границе сектора Газа погибли три четыре палестинца, в том числе 15-летний мальчик. Ранены более 150 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на палестинских чиновников от здравоохранения.

В пятницу пограничную территорию заволокло огромными клубами черного дыма от горящих покрышек. Протестующие палестинцы кидали камни в сторону пограничного забора.

С начала массовых протестов в конце марта погибли уже 32 палестинца. По данным министерства здравоохранения Газы, за последние три недели было ранены более 1600 человек.