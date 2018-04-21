Пытки, казни, аресты, цензура, коррупция в правительстве: Госдеп США обнародовал доклад по Украине

На Украине имеют место серьезные нарушения "прав человека", в том числе пытки и казни, а также коррупция на правительственном уровне и цензура. Об этом говорится в докладе по вопросам правозащитной деятельности, обнародованном Госдепартаментом США.

Отмечается, что наиболее существенную проблему в вопросе прав человека составляют "незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта в Донбассе; пытки; а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей".

Другие злоупотребления включают в себя "широкомасштабную коррупцию на правительственном уровне, цензуру, блокирование веб-сайтов", преследование журналистов, насилие против этнических меньшинств. Отдельно Госдеп выделяет гомосексуалистов, которых на Украине якобы притесняют.

В Госдепе считают, что Киев не принимает надлежащих мер для наказания должностных лиц, замешанных в перечисленных преступлениях.

Как сообщало Накануне.RU, соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан заявил, что украинский президент Петр Порошенко - "коррумпированный бизнесмен, вокруг которого много опасных людей". О том, что он олицетворяет коррупцию на Украине, писало издание The New York Times.