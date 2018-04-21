Королева Великобритании отметила 92-й день рождения

Королева Елизавета II в субботу, 21 апреля, отмечает свой 92-й день рождения. Интересно, что этот день обычно не отмечается широко, а праздник под названием "День рождения королевы" британцы отмечают в первую, вторую или третью субботу июня (в зависимости от погоды).

Эту традицию – с разными датами празднования дня рождения монарха – ввели еще в XVIII веке. Но в этом году день рождения королевы почти совпал с саммитом Содружества наций, которое возглавляет Елизавета II, так что наверняка ее поздравят все приглашенные, а их будет немало.

Елизавета II является самым долгоправящим монархом в истории – она уже превзошла свою прапрабабку королеву Викторию.

Елизавета II в окружении правнуков.

Сейчас популярность британского монарха не на пике, но сын королевы, принц Чарльз Уэльский (69), пользуется еще меньшей любовью подданных. Поэтому в обществе уже на полном серьезе поднимается вопрос: а нужна ли вообще Британии монархия? И если да, то не стоит ли Чарльзу в будущем отречься от престола в пользу сына Уильяма (35).

Интересно, что главный подарок на день рождения королеве может сделать Кейт Миддлтон (36). Она вот-вот родит третьего ребенка (по некоторым данным, это будет мальчик), и малыш вполне может появиться на свет в тот же день, что и его прабабушка.