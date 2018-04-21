Украина не может вернуть Крым, но все-таки собирается попытаться

На Украине замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что сейчас его страна не в состоянии вернуть Крымский полуостров. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Все, что может предпринимать Киев – дипломатические демарши и политические заявления, считает Тука. При этом в долгосрочной перспективе, как считает замминистра, Украина все-таки вернет себе Крым и Донбасс, а Россия "понесет ответственность за свои действия".

Тука рассказал, что министерство сейчас занято накоплением свидетельство "незаконной" добычи ресурсов на территории Крыма.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина введет санкции против всех компаний, участвующих в строительстве Крымского моста.

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в "черный список", - сказал он.