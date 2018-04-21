Звезду американского сериала арестовали по подозрению в вербовке женщин в сексуальное рабство

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк (35) арестовали в США – актрису подозревают в вербовке женщин в сексуальное и трудовое рабство.

Мэк арестовали в рамках расследования дела секты NXIVM, основателя которой арестовали в марте этого года.

"Согласно обвинительному заключению, Мэк уговаривала девушек присоединиться к так называемому групповому тренингу для женщин, который создал и возглавлял основатель секты", — сообщил адвокат Ричард Донохью. Сама актриса полностью отрицает свою вину.

В конце марта стало известно, что Эллисон Мэк и ее коллегу по сериалу "Тайны Смолвиля" Кристин Кройк подозревают в вербовке женщин в секту. Основателя секты обвиняют в торговле людьми, использовании женщин в качестве сексуальных рабынь и насилии над ними. Известно, что адептов клеймили раскаленным железом в знак верности, на клейме были изображены инициалы основателя секты и Мэк.